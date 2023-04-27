شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال قرب سلفيت بزعم تنفيذه عملية

شهيد برصاص الاحتلال قرب سلفيت بزعم تنفيذه عملية
من مكان الحدث
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب، مساء اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن قرب سلفيت.

وأعلنت وزارة الصحة، أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشبا أحمد يعقوب طه (٣٩ عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت.

بدورها، قالت (القناة 12)، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه فلسطيني قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن.

من جانبها، تطرقت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إلى تفاصيل الحديث مبينةً أن شاباً فلسطيني وصل بمركبة قرب تقاطع (جيتي افيشار) واصطدم بمركبته بمركبة أخرى وخرج منها يحمل سكينا وحاول طعن شرطي بالمكان إلا أن أحد الجنود أطلق النار تجاهه".

أخبار ذات صلة

اشتية يؤكد: جهود واتصالات لرفع الحصار المفروض على أريحا

اشتية يؤكد: جهود واتصالات لرفع الحصار المفروض على أريحا

شهيد برصاص الاحتلال قرب سلفيت بزعم تنفيذه عملية

شهيد برصاص الاحتلال قرب سلفيت بزعم تنفيذه عملية

تفاصيل لقاء وزير الداخلية الفلسطيني والرئيس العراقي

تفاصيل لقاء وزير الداخلية الفلسطيني والرئيس العراقي

العمصي يتحدث عن ملف تصاريح العمال والحد الأدنى للأجور بغزة

العمصي يتحدث عن ملف تصاريح العمال والحد الأدنى للأجور بغزة

عسيلي: العمل جارٍ على مراجعة قوائم السلع المتضمنة في بروتوكول باريس الاقتصادي

عسيلي: العمل جارٍ على مراجعة قوائم السلع المتضمنة في بروتوكول باريس الاقتصادي

اللواء أبو بكر والبكري يبحثان ترتيبات مكرمة الحج لذوي الأسرى

اللواء أبو بكر والبكري يبحثان ترتيبات مكرمة الحج لذوي الأسرى

نقابات العمال بغزة تعقب على استشهاد العامل أمين وردة

نقابات العمال بغزة تعقب على استشهاد العامل أمين وردة

صور.. العمل بغزة تشرع باختبارات الإنقاذ البحري ضمن مشروع صيف آمن 2023

صور.. العمل بغزة تشرع باختبارات الإنقاذ البحري ضمن مشروع صيف آمن 2023

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عسيلي: العمل جارٍ على مراجعة قوائم السلع المتضمنة في بروتوكول باريس الاقتصادي

عسيلي: العمل جارٍ على مراجعة قوائم السلع المتضمنة في بروتوكول باريس الاقتصادي

أربع إصابات في اعتداء للمستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية بالأغوار

أربع إصابات في اعتداء للمستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية بالأغوار

قوات الاحتلال تواصل إغلاق أريحا وتعتقل سبعة مواطنين

قوات الاحتلال تواصل إغلاق أريحا وتعتقل سبعة مواطنين

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مُقدّمة من وزارة السياحة الرومانية

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مُقدّمة من وزارة السياحة الرومانية

خلفًا لزياد ثابت.. التعليم بغزة تعيّن وكيلًا جديدًا للوزارة

خلفًا لزياد ثابت.. التعليم بغزة تعيّن وكيلًا جديدًا للوزارة

الشرطة تضبط قطعة سلاح ثانية استخدمت بجرائم إطلاق نار في الخليل

الشرطة تضبط قطعة سلاح ثانية استخدمت بجرائم إطلاق نار في الخليل

سفارة فلسطين لدى اليونان: نتابع البحث عن مواطنيْن من القطاع مفقودين منذ ستة أشهر

سفارة فلسطين لدى اليونان: نتابع البحث عن مواطنيْن من القطاع مفقودين منذ ستة أشهر

سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى مصر

سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى مصر

منوعات

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

إليسا تستعد لطرح فيلم وثائقي بالتعاون مع منصة نتفليكس

إليسا تستعد لطرح فيلم وثائقي بالتعاون مع منصة نتفليكس

كيف احتفلت فيفي عبده بذكرى ميلادها؟

كيف احتفلت فيفي عبده بذكرى ميلادها؟

طبيب محمد قنوع يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

طبيب محمد قنوع يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

شاهد: سعد لمجرد من داخل المطبخ يرقص ويطهو لعائلته

شاهد: سعد لمجرد من داخل المطبخ يرقص ويطهو لعائلته

فيديوهات وصور تكشف خيانة زوج نسليهان أتاغول لها

فيديوهات وصور تكشف خيانة زوج نسليهان أتاغول لها

آخر تطورات أزمة هاني شاكر في البحرين

آخر تطورات أزمة هاني شاكر في البحرين

أول تعليق من جمهور شيرين على ظهورها الأخير

أول تعليق من جمهور شيرين على ظهورها الأخير

محمد سامي يوجّه نصيحة لـ ماجد المصري بعد &quot;ضرب نار&quot;

محمد سامي يوجّه نصيحة لـ ماجد المصري بعد "ضرب نار"

عربي

سوريا تعلن عدد ضحاياها إثر اشتباكات السودان

سوريا تعلن عدد ضحاياها إثر اشتباكات السودان

آخر التطورات.. تواصل الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش السوداني

آخر التطورات.. تواصل الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش السوداني

السودان: دول تواصل إجلاء رعاياها.. وتحذيرات من ارتفاع عدد القتلى

السودان: دول تواصل إجلاء رعاياها.. وتحذيرات من ارتفاع عدد القتلى

الأمم المتحدة توجه تحذيراً بشأن الوضع الإنساني في السودان

الأمم المتحدة توجه تحذيراً بشأن الوضع الإنساني في السودان