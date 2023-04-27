شهيد برصاص الاحتلال قرب سلفيت بزعم تنفيذه عملية

رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب، مساء اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن قرب سلفيت.وأعلنت وزارة الصحة، أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشبا أحمد يعقوب طه (٣٩ عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت.بدورها، قالت (القناة 12)، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه فلسطيني قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن.من جانبها، تطرقت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إلى تفاصيل الحديث مبينةً أن شاباً فلسطيني وصل بمركبة قرب تقاطع (جيتي افيشار) واصطدم بمركبته بمركبة أخرى وخرج منها يحمل سكينا وحاول طعن شرطي بالمكان إلا أن أحد الجنود أطلق النار تجاهه".