تفاصيل لقاء وزير الداخلية الفلسطيني والرئيس العراقي

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، والداعم لنيل الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لوزير الداخلية اللواء زياد هب الريح والوفد المرافق له، في قصر بغداد، اليوم الخميس، بحضور وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري.وشدد الرئيس العراقي على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق آماله ببناء الدولة الفلسطينية، مبينا أهمية التضامن والتنسيق والعمل المشترك على المستويات كافة لإنهاء معاناته وحماية حقوقه.من ناحيته، نقل اللواء هب الريح تحيات الرئيس محمود عباس إلى رئيس الجمهورية العراقية، كما حمل تحيات الرئيس العراقي وتمنياته للشعب الفلسطيني بالاستقرار والسلام.وأكد أهمية عودة العراق لدوره الريادي ومكانته الحقيقية في المنطقة، مستعرضا آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.وتحدث هب الريح عن أهمية تنمية العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مثمنا مواقف العراق الداعمة لمطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني.