اللواء أبو بكر والبكري يبحثان ترتيبات مكرمة الحج لذوي الأسرى

بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، ترتيبات مكرمة الحج الخاصة بذوي الأسرى داخل سجون الاحتلال.





واستهل اللواء أبو بكر اللقاء الذي عُقد في مدينة رام الله، بتوجيه شكره لوزير الأوقاف ولطاقم الوزارة على جهودهم وتعاونهم واهتمامهم بقضية أسرانا، والمساهمة الحقيقية في إعادة مكرمة الحج بعد انقطاعها عدة سنوات، لما له من أثر كبير لدى الأسرى داخل سجون الاحتلال وعائلاتهم.

رام الله - دنيا الوطنوأرسل اللواء أبو بكر ومن خلال الوزير البكري، رسالة شكر وتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبشكل خاص لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على كرمه ومكرمته لعائلات مناضلينا وأبطالنا داخل السجون والمعتقلات، وهذا يدلل على حضور قضية أسرانا في عمقنا العربي والإسلامي.وأكد أن التعامل مع المكرمة التي تشمل الأسرى من محافظات الوطن كافة، سار وفق معايير واضحة مبنية على الأقدمية الفعلية للأسرى داخل السجون، بحيث انطبقت على الأسرى الذين أمضَوا 21 عاماً بشكل متواصل على الأقل، أو من جمعوا 22 عاماً وما زالوا داخل سجون الاحتلال.وتمنى اللواء أبو بكر أن تتم هذه المكرمة، وأن يؤدي ذوو الأسرى هذه الفريضة، وأن يعودوا إلى أرض الوطن بخير وسلامة، راجياً من جميع الحجاج تكثيف الدعاء للتخفيف عن أسرانا وأسيراتنا، وأن تتحقق حريتهم قريباً بإذن الله، وأن ينتهي هذا الاحتلال وتحقق الحرية بزواله وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.