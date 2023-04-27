صور.. العمل بغزة تشرع باختبارات الإنقاذ البحري ضمن مشروع صيف آمن 2023

رام الله - دنيا الوطنشرعت الإدارة العامة لخدمات التشغيل في وزارة العمل، بغزة، اليوم الخميس باختبارات الإنقاذ البحري، لاختيار المرشحين للعمل ضمن مشروع صيف آمن 2023م.وأشار مدير عام خدمات التشغيل أ. محمد طبيل إلى أن اختبارات المنقذين البحريين تمت بإشراف وزارة العمل، والتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وجهاز الدفاع المدني، والشرطة البحرية.وأوضح أنه تقدم للاختبارات 1480 منقذ من الحاصلين على شهادة إنقاذ بحري، حيث تم إجراء اختبارات نظرية وعملية لهم في مهارات الإسعاف الأولي، وسرعة الإنجاز، واللياقة البدنية.وأفاد مدير عام خدمات التشغيل بوزارة العمل إلى أنه سيتم اختيار 400 منقذ للعمل ضمن مشروع صيف آمن 2023، من خلال توزيعهم على شواطئ قطاع غزة، لضمان توفير موسم اصطياف آمن للجميع.