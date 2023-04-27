شؤون فلسطينية

استشهاد عامل من قطاع غزة إثر اعتداء مستوطنين داخل أراضي 48

استشهاد عامل من قطاع غزة إثر اعتداء مستوطنين داخل أراضي 48
الشهيد العامل أمين وردة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت عائلة وردة بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) عن استشهاد ابنها أمين عبد القادر وردة (59 عاماً) خلال عمله في أراضي 48.

وقال عبد القادر وردة نجل الشهيد: إنه "منذ خمسة أيام ونحن نحاول التواصل مع والدي الذي انقطعت أخباره، حيث توجه للعمل في الداخل المحتل"، بحسب وكالة (الرأي) الحكومية.

وأضاف وردة: "تفاجأنا ظهر اليوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023م بإخبارنا من قبل الارتباط الفلسطيني بشكل رسمي أن والدي موجود جثة هامدة في مشرحة أبو كبير في الداخل المحتل".

وتابع: "إننا نحمّل الاحتلال والمستوطنين كامل المسئولية عن هذه الجريمة، التي أودت بحياة والدي، حيث أنه كان قد توجه للعمل في الداخل وهو بكامل الصحة والعافية"، مشيرا إلى أن بعض الأخبار التي وصلتهم من أراضي 48 تفيد بأن والدهم "أمين" قد وُجد هاتفه الجوال في نفس مكان "الاعتداء عليه" وقد تعرض هاتفه الجوال للتكسير في منطقة "كريات ملاخي" جنوب فلسطين.

وأكد أن هذه هي جريمة منظّمة تعرّض له والده، مشيراً إلى تعمّد الاحتلال إخفاء جريمته التي استمرت منذ 5 أيام بعدم التبليغ عنه إلا ظهر اليوم، وتساءل عن سبب هذه المماطلة.

أخبار ذات صلة

عسيلي: العمل جارٍ على مراجعة قوائم السلع المتضمنة في بروتوكول باريس الاقتصادي

عسيلي: العمل جارٍ على مراجعة قوائم السلع المتضمنة في بروتوكول باريس الاقتصادي

اللواء أبو بكر والبكري يبحثان ترتيبات مكرمة الحج لذوي الأسرى

اللواء أبو بكر والبكري يبحثان ترتيبات مكرمة الحج لذوي الأسرى

نقابات العمال بغزة تعقب على استشهاد العامل أمين وردة

نقابات العمال بغزة تعقب على استشهاد العامل أمين وردة

صور.. العمل بغزة تشرع باختبارات الإنقاذ البحري ضمن مشروع صيف آمن 2023

صور.. العمل بغزة تشرع باختبارات الإنقاذ البحري ضمن مشروع صيف آمن 2023

استشهاد عامل من قطاع غزة إثر اعتداء مستوطنين داخل أراضي 48

استشهاد عامل من قطاع غزة إثر اعتداء مستوطنين داخل أراضي 48

بالصور: الأوقاف تعلن أسماء قرعة الحج للمحافظات الشمالية

بالصور: الأوقاف تعلن أسماء قرعة الحج للمحافظات الشمالية

حملة كهرباء غزة.. ما الحالات التي تنطبق عليها الشروط للحصول على عدادات ذكية مجانية؟

حملة كهرباء غزة.. ما الحالات التي تنطبق عليها الشروط للحصول على عدادات ذكية مجانية؟

أربع إصابات في اعتداء للمستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية بالأغوار

أربع إصابات في اعتداء للمستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية بالأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عسيلي: العمل جارٍ على مراجعة قوائم السلع المتضمنة في بروتوكول باريس الاقتصادي

عسيلي: العمل جارٍ على مراجعة قوائم السلع المتضمنة في بروتوكول باريس الاقتصادي

أربع إصابات في اعتداء للمستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية بالأغوار

أربع إصابات في اعتداء للمستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية بالأغوار

قوات الاحتلال تواصل إغلاق أريحا وتعتقل سبعة مواطنين

قوات الاحتلال تواصل إغلاق أريحا وتعتقل سبعة مواطنين

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مُقدّمة من وزارة السياحة الرومانية

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مُقدّمة من وزارة السياحة الرومانية

الشرطة تضبط قطعة سلاح ثانية استخدمت بجرائم إطلاق نار في الخليل

الشرطة تضبط قطعة سلاح ثانية استخدمت بجرائم إطلاق نار في الخليل

سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى مصر

سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى مصر

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

في ذكرى انطلاقتها.. التحرير الفلسطينة تؤكد على التمسك بالثوابت وإنهاء الانقسام

في ذكرى انطلاقتها.. التحرير الفلسطينة تؤكد على التمسك بالثوابت وإنهاء الانقسام

منوعات

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

إليسا تستعد لطرح فيلم وثائقي بالتعاون مع منصة نتفليكس

إليسا تستعد لطرح فيلم وثائقي بالتعاون مع منصة نتفليكس

كيف احتفلت فيفي عبده بذكرى ميلادها؟

كيف احتفلت فيفي عبده بذكرى ميلادها؟

طبيب محمد قنوع يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

طبيب محمد قنوع يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

شاهد: سعد لمجرد من داخل المطبخ يرقص ويطهو لعائلته

شاهد: سعد لمجرد من داخل المطبخ يرقص ويطهو لعائلته

فيديوهات وصور تكشف خيانة زوج نسليهان أتاغول لها

فيديوهات وصور تكشف خيانة زوج نسليهان أتاغول لها

آخر تطورات أزمة هاني شاكر في البحرين

آخر تطورات أزمة هاني شاكر في البحرين

أول تعليق من جمهور شيرين على ظهورها الأخير

أول تعليق من جمهور شيرين على ظهورها الأخير

محمد سامي يوجّه نصيحة لـ ماجد المصري بعد &quot;ضرب نار&quot;

محمد سامي يوجّه نصيحة لـ ماجد المصري بعد "ضرب نار"

يسرا تعلّق على نجاح العمل الكوميدي 1000 حمد لله على السلامة

يسرا تعلّق على نجاح العمل الكوميدي 1000 حمد لله على السلامة

عربي

سوريا تعلن عدد ضحاياها إثر اشتباكات السودان

سوريا تعلن عدد ضحاياها إثر اشتباكات السودان

آخر التطورات.. تواصل الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش السوداني

آخر التطورات.. تواصل الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش السوداني

السودان: دول تواصل إجلاء رعاياها.. وتحذيرات من ارتفاع عدد القتلى

السودان: دول تواصل إجلاء رعاياها.. وتحذيرات من ارتفاع عدد القتلى

الأمم المتحدة توجه تحذيراً بشأن الوضع الإنساني في السودان

الأمم المتحدة توجه تحذيراً بشأن الوضع الإنساني في السودان