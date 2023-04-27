استشهاد عامل من قطاع غزة إثر اعتداء مستوطنين داخل أراضي 48

رام الله - دنيا الوطنأعلنت عائلة وردة بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) عن استشهاد ابنها أمين عبد القادر وردة (59 عاماً) خلال عمله في أراضي 48.وقال عبد القادر وردة نجل الشهيد: إنه "منذ خمسة أيام ونحن نحاول التواصل مع والدي الذي انقطعت أخباره، حيث توجه للعمل في الداخل المحتل"، بحسب وكالة (الرأي) الحكومية.وأضاف وردة: "تفاجأنا ظهر اليوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023م بإخبارنا من قبل الارتباط الفلسطيني بشكل رسمي أن والدي موجود جثة هامدة في مشرحة أبو كبير في الداخل المحتل".وتابع: "إننا نحمّل الاحتلال والمستوطنين كامل المسئولية عن هذه الجريمة، التي أودت بحياة والدي، حيث أنه كان قد توجه للعمل في الداخل وهو بكامل الصحة والعافية"، مشيرا إلى أن بعض الأخبار التي وصلتهم من أراضي 48 تفيد بأن والدهم "أمين" قد وُجد هاتفه الجوال في نفس مكان "الاعتداء عليه" وقد تعرض هاتفه الجوال للتكسير في منطقة "كريات ملاخي" جنوب فلسطين.وأكد أن هذه هي جريمة منظّمة تعرّض له والده، مشيراً إلى تعمّد الاحتلال إخفاء جريمته التي استمرت منذ 5 أيام بعدم التبليغ عنه إلا ظهر اليوم، وتساءل عن سبب هذه المماطلة.