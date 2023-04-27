بالصور: الأوقاف تعلن أسماء قرعة الحج للمحافظات الشمالية

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس، قرعة الحج للمحافظات الشمالية للعام 1444هـ /2023م.







وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، في مؤتمر صحفي، عُقد بمقر بلدية البيرة، إن عدد الحجاج المقبولين للموسم الحالي بلغ نحو 3200، فيما تجاوز عدد المسجلين للقرعة 30 ألف مواطن.

وأكمل: أما المستوى الثاني نظام السكن الثنائي (الحاج ومحرمه)، وذلك كخصوصية لمن يرغب من الحجاج كخدمة خاصة في الفندق، برسوم 4066 دينارا أردنيا، والمستوى الثالث: مميز ثنائي مع وجبة إفطار وعشاء بوفيه، وذلك لنظام السكن الثاني (الحاج ومحرمه) في فندق خمس نجوم (هيلتون جبل عمر)، برسوم 5413 دينارا أردنيا.























رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن رسوم الحج لهذا العام بلغت 3246 دينارا أردنيا، وأن على جميع من وقعت عليهم القرعة دفع الرسوم كاملة اعتبارا من يوم الأحد 30/4/2023، ولغاية يوم الاحد 7/5/2023.وأكد أن الوزارة تبذل كل جهد ممكن لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من أبناء شعبنا الفلسطيني، على مستوى طبيعة الخدمات، وعلى مستوى الأسعار، سواء فيما يتعلق بالنقل الداخلي والخارجي أو السكنات داخل المدينة المنورة ومكة المكرمة، أو الخدمات في المشاعر المقدسة "الإعاشة".وأضاف أن الوزارة اتخذت خطوة جديدة فيما يتعلق بسكنات الحجاج، انطلاقا من رغبة المواطنين في الحصول على خدمات أكثر، على ان يبقى سكن الحج في المدينة المنورة في فنادق مصنفة خمس نجوم لجميع الحجاج حسب ما هو معمول به في المواسم السابقة.أما بالنسبة لسكن الحجاج في مكة المكرمة، سيكون على ثلاثة مستويات كالتالي: المستوى الأول: الحج العادي وذلك لنظام السكن الرباعي للغرفة، مع ما كان يعمل به من فصل بين الذكور والإناث في الفنادق المستأجرة مع توفير وجبة إفطار، برسوم 3246 دينارا أردنيا.