انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بإسرائيل.. ما التفاصيل؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء إسرائيل.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن شركة الكهرباء التابعة لإسرائيل قد أكدت أن انقطاع الكهرباء ليس بسبب هجوم إلكتروني.وقالت الشركة إنه نتيجة لخلل في إحدى الوحدات الإنتاجية في محطة توليد الكهرباء في حيفا، حدث انقطاع بالتيار الكهربائي بشكل متقطع في عدة مناطق من إسرائيل.وأضافت: تم إعادة التيار المنتظم إلى عدة مناطق وستتم استعادته بالكامل في باقي أنحاء إسرائيل في الدقائق القليلة المقبلة.