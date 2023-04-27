شؤون فلسطينية

حملة كهرباء غزة.. ما الحالات التي تنطبق عليها الشروط للحصول على عدادات ذكية مجانية؟

حملة كهرباء غزة.. ما الحالات التي تنطبق عليها الشروط للحصول على عدادات ذكية مجانية؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، اليوم الخميس، عن الحالات التي تنطبق عليها الشروط للحصول على عدادات ذكية مجانية.

وقالت الشركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن أولى الحالات، اشتراك مسجل باسم منتفع شؤون اجتماعية بنظام الفوترة (عداد ميكانيكي) ويرغب بالتحول لعداد ذكي.

والحالة الثانية أن يكون منتفع شؤون اجتماعية ويرغب بالحصول على اشتراك جديد متفرع من اشتراك أساسي (حصة).

وتابعت الشركة، أن اشتراك منزلي أو منزلي مركب لديه متأخرات أكبر من 20,000 شيكل ويرغب بتجزئة الاشتراكات لاشتراكات جديدة وفيه حالتين تحصلان على عداد مجاني.

وقالت الشركة إن الحالة الأولى، تكون دون دفع كامل المبلغ المترصد عليه، حيث يتم منحه عداد مجاني للاشتراك الأساسي فقط.
 
وأضافت أن الحالة الثانية، في حال رغب أصحاب الاشتراك تسديد المبلغ المتأخر عليهم وهو 20,000 ألف شيكل فأكثر وكان متوسط استهلاك اشتراكهم الأساسي 300 شيكل لآخر 6 شهور، يتم منح العداد الأساسي بشكل مجاني وعدادات ذكية مجانية للاشتراكات الجديدة المنفصلة منه بواقع عداد مجاني واحد لكل 150 شيكل من الاستهلاك.

وتابعت: مثال1: متوسط استهلاك الاشتراك الأساسي = 412 شيكل، عدد العدادات المجزأة الممنوحة بشكل مجاني = متوسط الاستهلاك / 150 شيكل = 2.74، يتم تقريب هذا الرقم للعدد 3، وعليه يتم تركيب العداد الأساسي + 2 عداد مجزأ بشكل مجاني من الشركة.

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