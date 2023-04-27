شؤون فلسطينية

أربع إصابات في اعتداء للمستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية بالأغوار

أربع إصابات في اعتداء للمستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية بالأغوار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الخميس، أربعة مواطنين برضوض بعد اعتداء للمستوطنين في خربة الساكوت بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن أربعة مواطنين أصيبوا برضوض بعد اعتداء مستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية في خربة الساكوت بالأغوار، بحماية قوات الاحتلال.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة مستوطنين تتجمهر على المدخل الشرقي لقرية عين البيضاء (المفضي إلى عين الساكوت)، وسط تخوفات من اعتداءات على ممتلكات المواطنين.

وتشهد الساكوت منذ أمس اعتداءات مستمرة يقوم بها المستوطنون ضد الاهالي.

وكانت مجموعة من المستوطنين أقامت قبل أيام حظيرة للأبقار في المنطقة، وأتلفت أجزاءً من المحاصيل المروية في المكان.

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