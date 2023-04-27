غزة: النيابة العامة تغلق إحدى الشركات بتهمة النصب والاحتيال





وأكدت حرصها على صون وحماية حقوق ومقدرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة تحقيقاتها منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.وقالت النيابة: إن التحقيقات الأولية تشير إلى ثبوت الادعاء، وعليه تم إغلاق الشركة حسب الأصول، وضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها على ذمة القضية، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة، وسيتم التصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.