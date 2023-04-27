سوريا تعلن عدد ضحاياها إثر اشتباكات السودان

رام الله - دنيا الوطنأعلن القائم بالأعمال في سفارة النظام السوري لدى الخرطوم، بشر الشعار، مساء الأربعاء، أن 15 سوريًا قتلوا جراء الاشتباكات الجارية في السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع".وقال الشعار: إنه "لا توجد إحصائيات دقيقة للضحايا السوريين جراء اشتباكات السودان لكن آخرها يشير إلى مقتل 15 شخصا دون وجود إصابات"، من دون تفاصيل أخرى، بحسب وكالة (الأناضول).وأضاف أن "أيا من طرفي النزاع (الجيش السوداني والدعم السريع) لم يعترض سبيل قوافل الإجلاء حيث غادرت آلاف مؤلفة وليس هناك جدول محدد للإجلاء".وتابع الشعار: "لن نترك السودان حتى مغادرة آخر سوري يريد الرحيل وسنتابع عملنا في حال آلت الأمور إلى التهدئة".ووفق القائم بالأعمال، فإن الجالية السورية في السودان "تبلغ نحو 30 ألف شخص".والسبت، بدأت عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم.