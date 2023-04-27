الصين تتهم أمريكا بإثارة التوترات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي

رام الله - دنيا الوطنوجهت جمهورية الصين الشعبية، الخميس، اتهامات إلى الولايات المتحدة بإثارة التوترات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أنها تواصل انتشارها العسكري هناك.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كه، إن الولايات المتحدة تواصل تعزيز انتشارها العسكري في بحر الصين الجنوبي وتؤدي عمداً إلى تصعيد التوترات الإقليمية، وفق قناة (العربية).جاءت تصريحات المتحدث رداً على تقارير إعلامية عن بيان مشترك بين الولايات المتحدة والفلبين يرفض مزاعم السيادة البحرية الصينية و"الأنشطة الاستفزازية" لبكين في بحر الصين الجنوبي.وأرسل الجيش الصيني، اليوم، سفينتين حربيتين للمشاركة في تدريبات مع البحرية السنغافورية، والانضمام إلى معرض إقليمي للأمن البحري.تأتي التدريبات التي تبدأ الجمعة في الدولة المدينة الواقعة بجنوب شرق آسيا وسط وجود صيني متنامٍ في بحر الصين الجنوبي، الذي تدعي بكين السيادة عليه بالكامل تقريبا.