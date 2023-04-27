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شؤون فلسطينية

خلفًا لزياد ثابت.. التعليم بغزة تعيّن وكيلًا جديدًا للوزارة

خلفًا لزياد ثابت.. التعليم بغزة تعيّن وكيلًا جديدًا للوزارة
الدكتور خالد أبو ندى
رام الله - دنيا الوطن
تسلم الدكتور خالد محمود أبو ندى مهام منصبه وكيلا لوزارة التربية والتعليم العالي خلفاً للدكتور زياد محمد ثابت الذي وصل لسن العطاء.

وقد عُقدت مراسم التسليم والاستلام في مقر وزارة التربية والتعليم العالي بحضور الوكلاء المساعدين والمدراء العامين ومدراء التربية والتعليم.

وقال ثابت: "نُسلّم اليوم المهمة للدكتور خالد أبو ندى كوكيل للوزارة وندعو الله له بالنجاح والتوفيق والتميز".

وقدّم الشكر والتقدير لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي.

وفي كلمته، قال الوكيل الجديد للوزارة الدكتور خالد أبو ندى: "أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحمل هذه الأمانة، وسنبذل كل الجهد بالتعاون مع جميع طواقم الوزارة لخدمة أبناء شعبنا".

وقدّم أبو ندى الشكر والتقدير للدكتور زياد ثابت على جهوده الكبيرة والإنجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم العالي في عهده.

يشار إلى أن الدكتور خالد أبو ندى يحمل درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي، وله العديد من الإسهامات في البحث العلمي، وشارك في لجنة وضع المناهج التعليمية الفلسطينية للمرحلة الإعدادية والثانوية، وفي مؤتمرات وندوات في فلسطين وخارجها، كما أنه صاحب رؤى وفلسفة تطويرية في المجال التعليمي.

وقد عمل معلماً في المدارس وأكاديمياً في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وشغل عدة مناصب منها عميد شؤون الطلبة، وعميد القبول والتسجيل في جامعة الأقصى.



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