الشرطة تضبط قطعة سلاح ثانية استخدمت بجرائم إطلاق نار في الخليل

وأكد ضبط قطعة السلاح والتحفظ على المقبوض عليه لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.







رام الله - دنيا الوطنتمكن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة، اليوم وخلال 24 ساعة من ضبط قطعة سلاح ثانية استخدمت بجرائم إطلاق نار وقعت خلال مشاجرات في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن قطعة السلاح المضبوطة إستخدمت خلال المشاجرات الأخيرة التي شهدتها البلدة حيث تم القبض على أحد المشاركين في هذا الشجار وخلال عملية تفتيش منزله عثر بداخله على هذه القطعة.