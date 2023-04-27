سفارة فلسطين لدى اليونان: نتابع البحث عن مواطنيْن من القطاع مفقودين منذ ستة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن
صرح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.أحمد الديك، أنه ومنذ اللحظة الأولى التي تم الإعلان فيها عن حادث غرق قارب قرب سواحل جزيرة كو اليونانية والتي كانت تقل عدد من مواطني لقمة العيش بتاريخ الـ 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدر وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي تعليماته لسفارة دولة فلسطين لدى اليونان للمتابعة مع السلطات اليونانية في هذا الحادث.

وقالت السفارة بدورها إنها قامت على الفور بالتواصل مع كل من دائرة الهجرة المركزية اليونانية ومديرية خفر السواحل اليونانية ووزارة الخارجية اليونانية وأيضا مع المواطنين الناجيين لتتبع مستجدات الحادث. 

وقال القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، يوسف درخم، أن مديرية خفر سواحل جزيرة كو اليونانية أكدت مجدداً بمراسلة رسمية انه لم يتم العثور على المفقودين أحمد خليل سلامة المشوخي، ورامز حسين محمد مسمح، وأنه لم يتم تسجيل وصولهم في الأراضي اليونانية لحتى اللحظة، وأن بيانات المفقودين مسجلة لديهم وسيوافونا بأية مستجدات في حينها وهذا بعد أن قامت السفارة بإعادة مخاطبة خفر سواحل الجزيرة بكتاب رسمي بتاريخ الـ 20 نيسان/إبريل الجاري، للاستفسار عن توفر اي معلومات مستجدة في قضية فقدان الشابين. 

وناشد الديك مجدداً جميع المواطنين الفلسطينيين والأسر الفلسطينية بعدم اتباع أساليب الهجرة غير الشرعية، محذراً من مخاطرها الكارثية على حياة أبناء شعبنا.

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