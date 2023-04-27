دولي

الجيش الروسي يسيطر على مواقع عسكرية أوكرانية في مارينكا

الجيش الروسي يسيطر على مواقع عسكرية أوكرانية في مارينكا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الجيش الروسي لا زال يهاجم معظم مواقع القوات المسحلة الأوكرانية في مارينكا.

وأضاف بوشلين على هواء قناة (روسيا 24): "بالنسبة لاتجاه مارينكا، من بين 59 حيًا في المدينة، فإن 50 حيًا منها تحت سيطرة وحداتنا".

وأشار إلى أن جميع مواقع الجيش الأوكراني تقريبًا موجودة في مرمى القوات الروسية.

وفي السياق نفسه، أوضح بوشلين أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل نقل الاحتياطيات إلى المدينة.

وتعتبر مارينكا إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد من منطقة بتروفسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك.

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