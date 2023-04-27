شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى مصر

سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى مصر
سفارة فلسطين بمصر تعلن وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى مصر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، فجر اليوم الخميس، عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا والقادمين من السودان إلى مصر عبر معبر أرقين الحدودي.

ووفق بيان السفارة الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن 194 مواطنًا يتوجهون إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بمرافقة مندوب السفارة، و29 مواطنًا إلى مطار القاهرة الدولي للانتقال إلى وجهاتهم التالية.

وكان في استقبالهم وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لتذليل كافة العقبات ومرافقتهم حتى وصولهم معبر رفح البري.

وأكد سفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح أنه بناء على توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس، وتعليمات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين، واللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات الإجلاء والمشكّلة من الأجهزة الأمنية والسيادية الفلسطينية، قامت سفارة دولة فلسطين بمصر  باجراء اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية ، مؤكدا تعاون الأجهزة المصرية عبر توفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات التى رافقهم بها مندوبو السفارة من المعبر السوداني المصري وصولا إلى معبر رفح البري.

ووجهت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة الشكر والتقدير إلى الحكومة المصرية والأجهزة المعنية فيها لحرصها على تأمين خروج العائدين الفلسطينيين وتذليل كافة العقبات حتى عودتهم بسلام إلى أهلهم وذويهم.

وأكد اللوح استمرار عمل خلية  إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين  مع سفارة دولة فلسطين بالسودان الشقيقة.

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