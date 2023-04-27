دولي

موقع اقتصادي إسرائيلي: الكشف عن إيداع مبلغ كبير بحساب ابنة زعيم شاس

موقع اقتصادي إسرائيلي: الكشف عن إيداع مبلغ كبير بحساب ابنة زعيم شاس
أرييه درعي
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع اقتصادي إسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تم العام الماضي إيداع 650 ألف شيكل نقدا في حساب ابنة رئيس حزب (شاس)، أرييه درعي، أوسنات دهان وزوجها أهارون. 

ووفق صحيفة (ذي ماركر The Marker)، فإن الشرطة ستقرر ما اذا كانت ستشرع بالتحقيق لكشف الجهات التي قامت بتحويل الأموال أم لا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن أهارون دهان إن مصدر الأموال أقساط إيجار شقق سكنية لوافدين اجانب في جنوب تل أبيب. 

واضاف انه تم ابلاغ ضريبة الدخل بهذه الايرادات عملا بأحكام القانون. 

وورد من مكتب درعي انه لا علاقة له بهذه الاموال واصفا التقرير الذي أوردته ذي ماركر بمنحاز وينطوي على تشويه سمعته.

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