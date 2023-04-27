الشركة الفلسطينية للكهرباء توزع الأرباح النقدية على مساهميها بنسبة 20%

رام الله - دنيا الوطنعقدت الشركة الفلسطينية للكهرباءاجتماع الجمعية العامة العادي السنوي في كلاً من رام الله بقاعة الدالية فندقالكرمل وغزة بقاعة انفينيتي فندق الروتس وعبر التطبيق المرئي زووم، بحضور رئيس مجلس الإدارة سامر خوري ونائب رئيسمجلس الإدارة السيد وليد سلمان وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد التأكد من اكتمالالنصاب القانوني من قبل مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني المستشار يعقوب الغندور بغزة، كما وحضر الاجتماع ممثلون عن مدققي الحسابات الخارجي وهيئة سوق رأسالمال الفلسطينية.وقد أعلن مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني عن قانونية اجتماع الجمعية العامة العادي اكتمال النصاب القانونيبنسبة 69%، حيث تم البدء بالاجتماع لمناقشة جدول الأعمال لإتخاذ القرارات اللازمةوالتي شملت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن العام 2022 والمصادقة عليهم، بالإضافة إلى إبراء ذمة رئيسوأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022، كما تم انتخاب وتعيين السادة/ بدرالدين محاسيون قانونيون كمدقق حسابات خارجي عن سنة 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديدالاتعاب، ومن ثم صادقت الجمعية العامة على انتخاب مجلس الإدارة الجديد عن الأعوام2023-2024.هذا وقد حققت الشركة الفلسطينية للكهرباء أرباحاً خلال العام 2022 قيمتها 14,024,650 دولار أمريكي مقارنة مع أرباح نهاية العام 2021 والتي بلغت قيمتها 10,187,369 دولار أمريكي.وفي سياق الاجتماع تمت الموافقة علىقرار توزيع الأرباح النقدية عن العام 2022 على مساهمي الشركة المالكين للأسهم بتاريخ الإجتماع 26 أبريل 2023 بنسبة 20% من قيمة رأسمال الشركة، وذلك بناءاً علىتوصية مجلس الإدارة، حيث سيتم توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 11/6/2023.وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاهاالسيد سامر خوري رئيس مجلس الإدارة بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس وليدسلمان وأعضاء مجلس الإدارة رحب بالحضور في الاجتماع السنوي للشركة الفلسطينية للكهرباء وعبر عن سعادته باللقاء بهم مجدداً بعد الانتهاء من سياسات الحظر خلالفترة جائحة كورونا، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق.كما بين خوري بأن هناك تحسن في أداء الشركة ظهر بشكل إيجابي في النتائج المالية، كما وأكد بأن هناك مساعي وجهودتبذل لتأمين الغاز لمحطة التوليد وتطويرها للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة قدرتهاالإنتاجية، آملاً أن تتكلل الجهود بالنجاح.وشكر خوري المجتمعين على حضورهم وأشاد بالجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة وكافة الوزارات المعنية على تعاونهمالوثيق.من جانبه رحب السيد وليد سلمان نائبرئيس مجلس الإدارة / المدير التنفيذي العام بالمجتمعين في كلاً من رام الله وغزةوعبر التطبيق المرئي زووم، وأبدى سعادته باللقاء مجدداً بعد حظر الاجتماعاتالوجاهية بسبب جائحة كورونا متمنياً السلامة التامة للجميع، ثم استعرض خلالالاجتماع التقرير المالي والإداري مبيناً ملخصاً لسير أعمال الشركة ومجملالإنجازات الإدارية والمالية والتشغيلية التي تم تحقيقها على الرغم من كافةالصعوبات والتحديات التي واجهت الشركة خلال العام 2022.وأشار السيد سلمان بأن الشركة استطاعتتحصيل جزءاً من الديون المتراكمة والمستحقة على سلطة الطاقة بالتعاون مع الإخوة فيوزارة المالية والحكومة الفلسطينية، مما ساعد في توفير السيولة الضرورية اللازمةللوفاء بالالتزامات المالية وتغطية المصاريف التعاقدية لأعمال الصيانة والتشغيل.وأضاف بأنه لا يزال هناك ذمة على سلطة الطاقةبما يقارب 51 مليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر مارس 2023 نتيجة عدم انتظام وتراكمالدفعات الشهرية، وأكد بأن هناك تواصل مستمر مع سلطة الطاقة ووزارة الماليةللاتفاق على ضرورة انتظام الدفعات الشهرية وتسديد هذه المبالغ في أسرع وقت ممكنللإيفاء بالالتزامات التعاقدية والمالية.وأكد السيد سلمان بأن الشركة حققتمجموعة من الأهداف والتطلعات خلال العام 2022 وذلك بتمديد اتفاقية شراء الطاقة معسلطة الطاقة والموارد الطبيعية لمدة خمس سنوات إضافية، مما سيؤدي إلى استمراريةتشغيل محطة الكهرباء وتزويد أهلنا بغزة بهذه الخدمة الأساسية لمتابعة سبل الحياةوتسهيل أعمالهم.وأشار السيد سلمان بـأن هناك تقدماًكبيراً في الجهود المبذولة من أجل توصيل الغاز لمحطة الكهرباء بالتعاون والتنسيقمع الإخوة في سلطة الطاقة واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واستمرار المساعيلتطوير المحطة للعمل بالغاز الطبيعي وتنفيذ خطط التوسعة لتصل قدرتها إلى 500ميجاوات في المستقبل القريب، مما سيساهم في استقرار قطاع الكهرباء في غزة.وشكر وليد سلمان نائب رئيس مجلس الإدارة كلاً من رئيس المجلس السيد سامر خوري والسادة أعضاء مجلس الإدارة علىدعمهم المتواصل للإدارة التنفيذية، كما شكر كافة الأطراف والمساهمين على دعمهمللشركة ومساندتها.وفي الختام أنهى الاجتماع السيد وليدسلمان شاكراً جميع الحضور على المشاركة في هذا الاجتماع السنوي المتعلق بنتائجأعمال الشركة للعام 2022 متمنياً تحقيق المزيد من التقدم والنجاح والإزدهار للشركةفي الأعوام القادمة.