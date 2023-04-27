أسامة حمدان: نحن في لحظة تاريخية لتحقيق الإنجاز لأن إسرائيل بمرحلة انحدار

أي عمل أمني إسرائيلي أو اغتيال في أي منطقة جغرافية،





وأضاف في تصريحات لقناة (الميادين)، أن "تهديدات الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصرالله بشأن الرد على أي هجوم على أي شخصية في لبنان، تشكل رادعا للاحتلال".



وشدد حمدان على أن "إسرائيل قلقة من وحدة الساحات لأنه قامت على قاعدة تفتيت الأمة وإحداث الفتن المذهبية والعرقية وبين الدول".





وأكد القيادي في حماس بأنه "لا يمكن للاحتلال الانتصار في المعركة إذا خاضت الأمة المواجهة وهي موحدة"، مشيراً إلى أننا" في لحظة تاريخية لتحقيق الإنجاز لأن إسرائيل في مرحلة انحدار والمقاومة في مرحلة تصاعد".



رام الله - دنيا الوطنأكد المسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة حماس، أسامة حمدان، أن "سيقابل برد بالتأكيد".