مصرع شاب وإصابة آخر بحادث سير ذاتي قرب جنين

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن يبلغ من العمر (26عاماً) من سكان بلدة عجة مصرعه، وأصيب آخر بجروح حرجة إثر حادث انقلاب ذاتي بين بلدتي صانور وقباطية في مدينة جنين، الليلة الماضية.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن "شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي بانقلاب سيارة نتج عنه وفاة مواطن وإصابة آخر وتم نقلهما فوراً إلى مستشفيات المدينة، حيث أعلن الأطباء عن وفاة المواطن الأول وقدمت الإسعافات للمواطن الثاني والتي وصفت إصابته بالحرجة والخطيرة".وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.وناشد ارزيقات السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادتهم لمركباتهم وإجراء الصيانة الدورية لها وعدم قيادتها بسرعة تعرض حياتهم وحياة المسافرين للخطر تجنباً لوقوع حوادث تكون نتائجها خطيرة.