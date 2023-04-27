شؤون فلسطينية

الخارجية تُعلن بدء المرحلة الثالثة لإجلاء الجالية الفلسطينية من الخرطوم

الخارجية تُعلن بدء المرحلة الثالثة لإجلاء الجالية الفلسطينية من الخرطوم
معبر حدودي بين مصر والسودان
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير د.أحمد الديك، أنه وبتعليمات ومتابعة حثيثه من وزير الخارجية والمغتربين د رياض المالكي بدأ بالفعل فجر هذا اليوم المرحلة الثالثة من عملية إجلاء رعايانا من الخرطوم.

وأضاف أن ما يقارب 226 مواطناً وطالبا من أبناء شعبنا تحركوا باتجاه بوابة المعبر المصري، حيث سيتجه قسم منهم نحو معبر رفح ومن ثم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة، والقسم الآخر سيتجه إلى مطار القاهرة الدولي في طريقم لأسرهم في الخارج بمن فيهم حملة الوثائق اللبنانية. 

وأضاف الديك أن المجموعة الأولى من مواطنينا وطلبتنا العسكريين والمدنيين تحركت بالفعل بحراً من بورتسودان باتجاه جدة، وستلحق بها فوراً المجموعة الثانية على باخرة سعودية أخرى باتجاه جدة أيضا، بما مجموعه 68 مواطناً وطالباً، وكذلك سيلتحق بهم تباعا مجموعة أخرى وصلت بالفعل بورتسودان ليصل مجموع من غادروا باتجاه جده الى 132 مواطناً. 

وأكد السفير الديك أن طاقم سفارة دولة فلسطين بالقاهرة كان في استقبال مواطنينا على المعبر المصري وبذل جهوداً جبارة في الانتهاء من إجراءات عبورهم وتأمينهم في حافلات احضرها خصيصا لنقلهم. 

وعبر الديك عن شكر وتقدير وعرفان دولة فلسطين رئيسا وحكومة وشعبا لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على جميع التسهيلات التي قدمتها  في استقبال أبناء شعبنا واحتضانهم وتأمين نقلهم إلى وجهتهم. 

كما أن طاقم سفارة دولة فلسطين في الرياض وطواقم القنصلية العامة في جدة بذلوا جهودا كبيرة لتأمين إجلاء رعايانا عبر الأراضي السعودية، خاصة بعد المكالمة التي أجراها وزير الخارجية والمغتربين د رياض المالكي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لهذا الغرض.

وأوضح الديك أن طاقم القنصلية العامة في جده على أهبة الاستعداد لاستقبال رعايانا في جدة في طريقهم إلى أسرهم في أرض الوطن أو في الخارج.

وبهذا الخصوص عبر الديك عن شكر وتقدير وعرفان دولة فلسطين رئيساً وحكومة وشعبا للمملكة العربية السعودية ملكا وولي عهد وحكومة وشعبا على هذه المكرمة الأخوية الصادقة في نقل رعايانا وطلابنا على متن البواخر السعودية، وعلى جميع التسهيلات التي قدمتها المملكة لهم. 

وأكد الديك أن دولة فلسطين تفتخر بالعمل الناجح والمخلص الذي  تبذله خلية الأزمة في سفارتنا بالخرطوم التي تعمل ليل نهار وعلى مدار الساعة وفي ظروف شاقة ومعقدة وصعبة لتأمين إجلاء رعايانا، والتي تعمل بشركة تامة بين السفارة وممثل جهاز المخابرات العامة وممثل الاستخبارات العسكرية.

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