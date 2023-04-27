كتلة هوائية قادمة.. تعرف على حالة الطقس حتى الأحد المقبل

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تعرف على حالة الطقس حتى الأحد المقبل
رام الله - دنيا الوطن
تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الخميس صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، ويكون الجو ربيعيا لطيفاً نهارا وباردا والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبياً وامتداد ضعيف لمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهارا وباردا في ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الأحد المقبل توقعت الدائرة بأن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبياً نهاراً وبارداً في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله أمطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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