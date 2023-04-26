سفارة فلسطين في السودان تصدر تنويهاً مهماً للجالية الفلسطينية





وأضافت أن خلية إدارة الأزمة تستمر بمتابعة تنفيذ خطة تأمين المتضررين من الحرب إلى مناطق آمنة وفقا لتطور الأحداث.



وجددت سفارة دولة فلسطين دعوتها توخى أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق الاشتباك والتواصل على الهواتف التالية:



0900004470



0915979709



رام الله - دنيا الوطنأصدرت سفارة فلسطين في السودان، اليوم الأربعاء، تنويهاً مهماً للجالية الفلسطينية في البلاد.ونوهت سفارة دولة فلسطين لدى السودان، عبر حسابها على (فيسبوك)، بأن غداً الخميس الـ 27 من نيسان/إبريل الجاري، آخر أيام خطة إجلاء أبناء شعبنا بالحافلات إلى المنطقة الحدودية مع جمهورية مصر العربية.