الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع أبو الغيط تطورات أزمة السودان



و ثمّن الجانبان خلال المكالمة أهمية التنسيق بينهما وذلك في إطار الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة.





كما أكدا على ضرورة الالتزام بالهدنة الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار واستئناف مسار العملية السلمية عبر الحوار والتفاوض.



رام الله - دنيا الوطنأجرى حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وذلك لبحث تطورات الأوضاع في السودان.