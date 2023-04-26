القدس: الاحتلال يعتقل الشاب الرجبي بالبلدة القديمة ومستوطن يحاول دهس آخر برأس العامود

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الشاب عدنان الرجبي في البلدة القديمة من مدينة القدس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الرجبي أثناء تواجده قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال شابا بعد محاولة دهس تعرض لها من قبل مستوطن في حي رأس العامود ببلدة سلوان، وأخضعته للتحقيق في المكان، فيما أطلقت سراح المستوطن الذي اعتدى على الشاب.