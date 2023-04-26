الصين تعد خطة طموحة لاستكشاف الفضاء

من المقرر أن تبدأ الصين بناء أقمار اتصالات اصطناعية ستعمل بحلول عام 2030 كجسر للتواصل بين البعثات إلى القمر والكواكب الأخرى، إضافة إلى عمليات برية على كوكب الأرض.





وقال وو يانهوا، كبير المصممين في البرنامج الفضائي الصيني، قوله، إن قمرا رائدا لمجموعة الأقمار الاصطناعية سيدعم برنامجا صينيا حاليا لاستكشاف القمر وبناء المحطة الدولية لأبحاث القمر، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



ولبدء بناء مجموعة الأقمار الصناعية التي يطلق عليها "اسمتشيوتشياو-2";، أي "جسر العقعق" المسمى باسم قصة أسطورية من التراث الصيني، سيُطلق قمر اصطناعي للاتصالات بين الجانب البعيد من القمر والأرض عام 2024 لمساعدة بعثات الفضاء غير المأهولة إلى القمر خلال هذا العقد.



وتعتزم الصين في ذلك العام إطلاق المسبار تشانغ آه- 6 لجلب عينات من القمر، من حوض قديم في الجانب البعيد من القمر، وفق ما نقل (سكاي نيوز) عربية.



وستطلق المسبار "تشانغ آه-7" في عام 2026 تقريبا لاستكشاف الموارد بالقطب الجنوبي للقمر بهدف بحث إمكانية سكن الإنسان بشكل مستدام على القمر.



وسيتبع ذلك إطلاق بعثة المسبار "تشانغ آه-8" في حدود عام 2028، عندما يُنشئ نموذج أساسي للمحطة الدولية لأبحاث القمر. وضمنت الصين حتى الآن مشاركة روسيا وفنزويلا.



وتستهدف الصين إنزال رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2030.



وقال وو: إنه ستُبنى مجموعة أقمار اصطناعية أساسية نحو عام 2040 لدعم خدمات الاتصالات والملاحة وخدمات الاستشعار عن بعد للقمر المأهول ولبعثات استكشاف الفضاء.



رام الله - دنيا الوطن