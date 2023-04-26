صور.. حركة يهودية تنظم تظاهرة في القدس تنديداً بالاحتلال الإسرائيلي









يشار إلى أن حركة "ناطوري كارتا "(Neturei Karta) تعني بالآرامية "حارس المدينة"، وهي حركة دينية يهودية مناهضة للصهيونية، ولا تعترف بدولة إسرائيل، وتعتبر أن قيام دولة لليهود لا يكون بسلب شعب آخر أرضه.





كما أحرقوا علم دولة الاحتلال للتعبير عن عدم اعترافهم بدولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).يشار إلى أن حركة "ناطوري كارتا "(Neturei Karta) تعني بالآرامية "حارس المدينة"، وهي حركة دينية يهودية مناهضة للصهيونية، ولا تعترف بدولة إسرائيل، وتعتبر أن قيام دولة لليهود لا يكون بسلب شعب آخر أرضه.

رام الله - دنيا الوطننظمت حركة "ناطوري كارتا" الدينية اليهودية المناهضة للصهيونية، اليوم الأربعاء، تظاهرة في القدس، تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي وتأييدا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.ورفع المشاركون في التظاهرة العلم الفلسطيني واليافطات التي تحمل شعارات مناهضة للصهيونية ومنددة بالاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع احتفال إسرائيل بما يسمى "عيد الاستقلال".