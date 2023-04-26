تفاصيل لقاء وزير الداخلية هب الريح ونظيره العراقي في بغداد













رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الداخلية الفلسطيني، اللواء زياد هب الريح، ونظيره العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون في المجالات والقضايا التي تخدم مصلحة البلدين.وأعرب هب الريح عن ارتياحه لوجوده في العاصمة بغداد، مؤكداً أن لهذه الزيارة آثار إيجابية مهمة جداً على الصعيد الإقليمي، واصفاً العراق بمصدر الصدق والقوة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل القضاء على الإرهاب، متمنياً للعراق وشعبة المزيد من الاستقرار، كما قدم شكره وتقديره للسيد الوزير على حسن الاستقبال والترحيب.بدوره أكد الوزير العراقي أن شعب العراق بأطيافه كافة داعم للقضية الفلسطينية، مثمناً العمق التأريخي الذي يربط العراق بفلسطين، مبيناً أن الأوضاع الأمنية في البلاد جيدة جداً وأن قوات وزارة الداخلية تسلمت الملف الأمني لخمس محافظات والعمل مستمر في هذا المجال.الى ذلك، زار الوزير الضيف مقر قيادة قوات الحدود ببغداد، وشاهد عرضاً موجزاً لإنجازات وبطولات قيادة قوات الحدود، كما اطلع على التحصينات الأمنية مع دول الجوار.