قناة إسرائيلية: الوضع الأمني بعد الأعياد وشهر رمضان مقلق لهذه الأسباب





ووصفت القناة الوضع الأمني بأنه "مقلق"، مشيرة إلى أن مستوى التأهب لا يزال عالياً بسبب أيضاً أن "المنظومة الأمنية تواجه ​​صعوبة في اعتقال منفذي العمليات الأخيرة".





وكان مستوطن، أصيب صباح أمس الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب مفترق عيون الحرامية شمال رام الله بالضفة الغربية.



أفادت (القناة 14) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مستوى التأهب لدى المنظومة الأمنية في إسرائيل بعد الأعياد وشهر رمضان، لا يزال عالياً، بسبب "إنذارات حول نوايا خلايا فلسطينية مسلحة تنفيذ عمليات".