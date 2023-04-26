وزارة الزراعة والبنك الدولي يبحثان سبل تطوير الخدمات البيطرية





ووضع فطافطه الوفد الزائر بصورة القطاع الزراعي الفلسطيني من حيث الانجازات والتحديات والاستراتيجيات والسياسات والاولويات وآفاق التنمية والشراكات والقدرات ، مؤكدًا ان وزارة الزراعة ستقدم كل اللازم من أجل نجاح البنك الدولي في تقديم ما يلزم للقطاع الزراعي وخلق شراكة فاعلة وقوية.





كما استعرض مدراء الخدمات البيطرية أولويات وخطط الخدمات البيطرية والامكانيات والقدرات المتوفرة وأهمية التعاون والتنسيق وتظافر الجهود مع وزارة الصحة وجهات الاختصاص الأخرى.





واتفق الطرفان على استكمال النقاشات من خلال التواصل الذي سيستمر لتطوير خطط عمل واليات تطوير.





ويأتي هذا التعاون والتنسيق بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة والتي تعد شريكا أساسيًا لوزارة الزراعة في تطوير القطاع الزراعي.





وقد حضر اللقاء الخبيرة المحلية للبنك الدولي الدكتورة سلوى مسعد، ومن منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة د. خولة نجوم ومن الخدمات البيطرية د. ايمن عمرو، د. محمد نوح، د. اولينا عواد، د. امين ابو سته، د. امجد جمعه، ومن العلاقات الدولية م. ليلى زياد.

رام الله - دنيا الوطنبحث مدير عام العلاقات الدولية والعامة والاعلام المهندس محمود فطافطه وعدد من مدراء الادارة العامة للخدمات البيطرية بحضور منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة، اليوم الاربعاء، مع بعثة الخبراء من البنك الدولي في واشنطن - د. شرين فاركي و د. سيفرين راكيك آفاق التعاون الثنائي لصالح تطوير الخدمات البيطرية الفلسطينية.