قيادي بالجهاد:نأخذ تهديدات الاحتلال على محمل الجد بشأن الاغتيالات وهناك توافق مع حزب الله

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وليد القططي، إن هناك توافقاً مع (حزب الله) حول جزئية الرد على الاحتلال في حال اغتال أحد قادة المقاومة.



وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة (القدس) أن "هذا ما أعلنه الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصرالله".



وأكد القططي بأن "المقاومة تمتلك خيارات للرد على عمليات الاغتيال وهي موحدة في مواجهة الاحتلال".



وأضاف: "نحن في حركة الجهاد الإسلامي نأخذ تهديدات الاحتلال على محمل الجد"، مشيراً إلى أن "تهديدات الاحتلال لا تخيفنا ولا تجعلنا نغير من سياستنا في مقاومة الاحتلال".





وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية، فإن إسرائيل تعتزم الاستعداد لإعادة تفعيل سياسة الاغتيالات، حتى لو على حساب التصعيد، مع الإشارة إلى أن الفترة ما بعد رمضان ستكون معقدة وخطيرة قد تؤدي إلى إشعال برميل من المتفجرات، وفق قولها.





في حين، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، إن "تهديدات الاحتلال بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قادة المقاومة، لن تفلح في ترميم صورته"، مؤكدة أن العقاب المنتظر للاحتلال سيكون كبيراً".





وأضافت الفصائل في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال يلعب بالنار بما يقوم به من إجرام تجاه المسجد الأقصى وتواصل الاعتداء على مصلى باب الرحمة.