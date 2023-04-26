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الأمم المتحدة توجه تحذيراً بشأن الوضع الإنساني في السودان

الأمم المتحدة توجه تحذيراً بشأن الوضع الإنساني في السودان
آثار المعارك المسلحة في السودان
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن نحوَ 16 مليون شخص في السودان، باتوا في حاجة عاجلة للدعم الإنساني.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، أن هناك نقصاً حاداً في الماء والغذاء نتيجة الاشتباكات، وأن أسعار السلع الأساسية ترتفع بسرعة كبيرة.

وأشار إلى أن أسعار المياه المعبّأة تضاعفت، وأن السيولة أصبحت شحيحة، ويصعب الوصول إليها، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه نقابةُ أطباء السودان أن 72% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة.

كما حذرت منظمة أطباء بلا حدود من نقص الأدوية والإمدادات الطبية، وقالت إن المخزون ينفد بسرعة، جنبا إلى جنب مع مخزونها من الوقود.

كما باتت غالبية المستشفيات عاجزة عن توفير العلاج، وخرج عشرات منها عن الخدمة كلياً، فيما تواجه تلك التي ما تزال عاملة انقطاعا في التيار الكهربائي، ونقصا حادا في المستلزمات الطبية والوقود.

وتوقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن يفر مئات الآلاف من السودانيين إلى البلدان المجاورة، أثناء الهدنة الحالية.

وفي السياق، علّقت بعض المنظمات الإغاثية عملها في الخرطوم، بسبب الاشتباكات، فيما تضررت أعمال أخرى، واضطرت بعض المنظمات إلى نقل مقارها من العاصمة إلى المناطق المجاورة.

أمام هذا الواقع، حذّرت الأمم المتحدة من أن الصراع على السلطة في السودان يضع مستقبل البلاد في خطر، وقد يسبب معاناة تستمر أعواما، وانتكاسة للتنمية تستمر عقوداً.

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