مستوطنون يلاحقون الرعاة ويقتحمون منطقة ينابيع الدير في الأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطنلاحق مستوطنون، اليوم الأربعاء، الرعاة في منطقة الساكوت في الأغوار الشمالية.وأوضح الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين لاحقوا الرعاة في منطقة الساكوت وهددوهم بالقتل في حال استمرارهم في رعيهم مواشيهم في المنطقة.وأقام المستوطنون خلال اليومين الماضيين، حظيرة أبقار في المنطقة، وسط تخوفات من أن تكون نواة لبؤرة استيطانية رعوية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).في السياق، اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، منطقة ينابيع الدير في الأغوار الشمالية.وأفاد دراغمة، بأن مئات المستوطنين تجمعوا عند ينابيع خربة الدير، وذلك بدعوة مما يسمى بـ"مجلس المستوطنات".من جهته، أوضح الناشط الميداني فارس فقها أن ينابيع خربة الدير الواقعة إلى الشرق من قرية عين البيضا تشهد اقتحامات وتواجدا شبه يومي من المستوطنين منذ أكثر من شهر.وأكد أن المستوطنين بدايات شهر آذار الماضي استولَوا على 5 ينابيع مياه في المنطقة، علما أن المواطنين كانوا يستخدمون هذه الينابيع لري المزروعات، ومنذ ذلك الحين لا يتمكنون من استخدامها كما في السابق.