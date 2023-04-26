شؤون فلسطينية

بالصور: الحكم المحلي بغزة تجري اختبارات لاختيار المنقذين البحريين

بالصور: الحكم المحلي بغزة تجري اختبارات لاختيار المنقذين البحريين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجرت وزارة الحكم المحلي اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة العمل اختبارات اختيار المنقذين البحريين على شاطئ بحر خانيونس.

وقال رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، إنه بناء على توجيهات متابعة العمل الحكومي ووزارة الحكم المحلي التي تهدف إلى توفير موسم اصطياف أمن للمواطنين، تم عقد اختبار لياقة لـ 250 من المتقدمين للامتحان لاختيار نحو 130 شخص لمحافظة خانيونس.

وأشار إلى أن الاختبار يهدف إلى التأكد من لياقة المتقدمين للامتحان، عبر عدة اختبارات مثل الجري على الرمال والسباحة لـ 150 متر في المياه ومحاكاة أن هناك غريق على شاطئ البحر وحمل ثقل والخروج به نحو الشاطئ لمحاكاة انقاذ غريق.

بدوره، قال مشرف عام الرقابة والتفتيش بوزارة الحكم المحلي أحمد فرحات لـوكالة (الرأي) الحكومية إن وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع وزارة العمل، قامت بفتح باب التسجيل لاختبار 400 منقذ بحري على طول شاطئ قطاع غزة تقدم للتسجل ما يقارب من 1500 منقذ بحري على نظام الحاسوب الحكومي

وأضاف: "تم الفترة السابقة الانتهاء من الاختبارات النظرية وتم اليوم انطلاق الاختبارات العملية بمشاركة وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل ووزارة الداخلية ممثلة بجهاز الدفاع المدني والشرطة البحرية".

وقال المحكم في طريقة اختيار المنقذين محمد الهبيل، إن طريقة الاختبار الجري 30 متر ثم السباحة والوصول إلى الطفاف الذي يحتوي على ثقل وإخراجه  نحو الشاطئ بحيث يقوم بعدها بتسليم بطاقته لإنهاء وقته.

وأكد أن المنقذين يتم اختيارهم ببنية جسمية قوية وخاليين من الأمراض ولديهم شاهدة ممارسة الإنقاذ وشهادة حسن السير والسلوك.









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