رسمياً.. انطلاق سباق الانتخابات التركية الخميس





وسيبدأ الأتراك في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خلال الفترة الممتدة من 27 نيسان/أبريل حتى 9 آيار/مايو القادم، وفق الجدول الزمني المعلن من المجلس الأعلى للانتخابات.



ووفقا للقانون، يحق لكل مغترب تركي يتجاوز (18 عاماً) ومدرج في السجل الانتخابي المحفوظ لدى مكاتب "النفوس" أو البعثات الدبلوماسية التركية، أن يدلي بصوته، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح "حزب البلد" محرم إنجه، ومرشح تحالف الأجداد "أتا" سنان أوجان، بينما تتقدم قوائم تحالف الشعب وتحالف الأمة وتحالف العمل والحرية القوائم البرلمانية.



وأنهت وزارة الخارجية التركية الاستعدادات لتمكن الناخبين في الخارج من التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.



وقال مساعد وزير الخارجية، ياسين أكرم سيريم، خلال مؤتمر جري بسفارة بلاده بالعاصمة الألمانية برلين: "لقد فعلنا، ونفعل، وسنواصل القيام بما هو ضروري للناخبين في الخارج لممارسة حقوقهم بطريقة ديمقراطية".



ونظرا لأن ألمانيا تضم أكبر جالية تركية، قام سيريم ووفد المجلس الأعلى للانتخابات بتفقد أماكن التصويت في مقاطعة هانوفر.



في غضون ذلك، بدأ العمل أيضا عند بوابة "تراقيا" الحدودية استعدادا للانتخابات، وأنهى مجلس الانتخابات الإقليمي في كيركلارلي أعماله عند بوابة ديريكوي الحدودية، المتاخمة لبلغاريا.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن ينطلق غداً الخميس رسمياً، سباق الانتخابات التركية مع بدء تصويت الأتراك المقيمين في الخارج.