شؤون فلسطينية

قفيشة: إجراءات الاحتلال في الأقصى والإبراهيمي تستلزم مزيداً من الحشد والرباط

رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، حاتم قفيشة، إن مواجهة إجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي والأقصى، لاسيما مصلى باب الرحمة، يجب أن تواجه بالمزيد من التواجد والرباط المكثف فيهم.

وبين أن الاحتلال حول أعياد اليهود إلى نقمة على المسلمين، إذ يحاول المستوطنون تدنيس المقدسات الدينية للمسلمين في كل أعيادهم من خلال طقوسهم.

وأكد أن المستوطنين يشرعون بتدنيس واسع للأماكن المقدسة في محاولة لانتهاك المقدسات الإسلامية، وفرض وقائع جديدة عليها.

وأشار إلى أن الاحتلال لازال يمنع الفلسطينيين من التواجد في أماكن عدة في محيط المسجد الإبراهيمي، إلا بتصريح، وذلك منذ وقوع المذبحة، ليعاقب بذلك المجني عليه بدلا من الجاني.

وأوضح أن الاحتلال مارس قبل يومين في المسجد الإبراهيمي ومحيطه إجراءات تضييقيه من أجل تسهيل عبور اليهود والمستوطنين، وفرض تضييقات واسعة على سكان مدينة الخليل

وأضاف قفيشة: "الإجراءات يجب أن تتوقف وتواجه من قبل الفلسطينيين، ومواجهتها تكون في تواجدنا الدائم والمكثف في المسجد الإبراهيمي".

ونوه إلى أن استباحة المسجد الإبراهيمي في الخليل والاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال" جريمة صهيونية لن تطمس حقنا في المسجد ولن تعطي الاحتلال شرعية فيه.

وتابع: " المسجد الإبراهيمي مسجد خالص للمسلمين ومواجهة مخططات تهويده وإعادته إلى سيادة المسلمين بالكامل واجب وطني وديني يجب العمل عليه دون كلل".

وشدد على أن الاحتلال يريد أن يشن حربا دينية من خلال انتهاك واستباحة المقدسات الإسلامية وفي مقدمتنا المسجد الأقصى والإبراهيمي.

ودنس مستوطنون الليلة الماضية، باحات المسجد الإبراهيمي بالخليل، ورفعوا أعلام الاحتلال فوق سطحه وجدرانه، في ذكرى ما يسمونه "عيد الاستقلال".

وأقام المستوطنون احتفالاتهم داخل المسجد الإبراهيمي، ضمن اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأطلق المستوطنون المفرقعات النارية وواصلوا تدنيسهم المسجد، في استفزاز صريح لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، وضمن السياسة التهويدية لحكومة الاحتلال المتطرفة.

ويواصل الاحتلال والمستوطنون عدوانهم ضد المقدسات الإسلامية، ويسعون إلى تكريس سرقة المسجد الإبراهيمي وتهويده، من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، عقب تجدد عدوان الاحتلال وهجمته على مصلى باب الرحمة.

وأدى مستوطنون ما يُعرف بـ"السجود الملحمي" قرب مصلى باب الرحمة بالأقصى، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

بالصور: الحكم المحلي بغزة تجري اختبارات لاختيار المنقذين البحريين

بالصور: الحكم المحلي بغزة تجري اختبارات لاختيار المنقذين البحريين

أثناء محاولتهم الفرار خارج غزة.. المباحث توقف المشتبه بهم بحادث مقتل مواطن بالمغازي

أثناء محاولتهم الفرار خارج غزة.. المباحث توقف المشتبه بهم بحادث مقتل مواطن بالمغازي

مركز حقوقي يُعلق على مقتل مواطن في شجار عائلي وسط القطاع

مركز حقوقي يُعلق على مقتل مواطن في شجار عائلي وسط القطاع

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

الفلسطينيون يدعون لمقاطعة فيلم &quot;مارفل&quot; القادم لتضمنّه بطلة الأبارتهايد الإسرائيلي الخارقة

الفلسطينيون يدعون لمقاطعة فيلم "مارفل" القادم لتضمنّه بطلة الأبارتهايد الإسرائيلي الخارقة

عرنكي: ممارسات إسرائيل ومستوطنيها لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته

عرنكي: ممارسات إسرائيل ومستوطنيها لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته

الإسلامية المسيحية تحذر من تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

الإسلامية المسيحية تحذر من تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

الفلسطينيون يدعون لمقاطعة فيلم &quot;مارفل&quot; القادم لتضمنّه بطلة الأبارتهايد الإسرائيلي الخارقة

الفلسطينيون يدعون لمقاطعة فيلم "مارفل" القادم لتضمنّه بطلة الأبارتهايد الإسرائيلي الخارقة

عرنكي: ممارسات إسرائيل ومستوطنيها لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته

عرنكي: ممارسات إسرائيل ومستوطنيها لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته

الإسلامية المسيحية تحذر من تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

الإسلامية المسيحية تحذر من تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر الخميس

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر الخميس

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يلاحق القاصرين الفلسطينيين

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يلاحق القاصرين الفلسطينيين

بن غفير يؤدي رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي

بن غفير يؤدي رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي

منوعات

منذر رياحنة يوضح كواليس تصوير جعفر العمدة

منذر رياحنة يوضح كواليس تصوير جعفر العمدة

حنان مطاوع: لم أتوقع النجاح الكبير لـ&quot;وعود سخية&quot; بين مسلسلات رمضان

حنان مطاوع: لم أتوقع النجاح الكبير لـ"وعود سخية" بين مسلسلات رمضان

ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محامي يحسم الجدل حول تقديم سعد لمجرد حفلات الفترة المقبلة

محامي يحسم الجدل حول تقديم سعد لمجرد حفلات الفترة المقبلة

مفاجآت شيرين عبد الوهاب لجمهورها في الإمارات

مفاجآت شيرين عبد الوهاب لجمهورها في الإمارات

بطل هاري بوتر يستقبل مولوده الأول من صديقته

بطل هاري بوتر يستقبل مولوده الأول من صديقته

بالصور.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة مثيرة ومُلفتة

بالصور.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة مثيرة ومُلفتة

جميلة عوض تتألق بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها

جميلة عوض تتألق بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها

بالفيديو.. ظهور مُلفت للفنانة شيرين بعد غيابها الأخير

بالفيديو.. ظهور مُلفت للفنانة شيرين بعد غيابها الأخير

سمية الخشاب تقدم نصائح للفتيات بشأن الإنجاب والزواج

سمية الخشاب تقدم نصائح للفتيات بشأن الإنجاب والزواج

عربي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

الجيش السواني: عمر البشير محتجز في المستشفى تحت حراسة قضائية

الجيش السواني: عمر البشير محتجز في المستشفى تحت حراسة قضائية

راشد الغنوشي يعلن مقاطعته جلسات استجوابه

راشد الغنوشي يعلن مقاطعته جلسات استجوابه

إيران تعلن استئناف التبادل التجاري مع السعودية

إيران تعلن استئناف التبادل التجاري مع السعودية