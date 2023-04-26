مركز حقوقي يُعلق على مقتل مواطن في شجار عائلي وسط القطاع





ويطالب المركز في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحد من انتشارها، وأهمية تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان احترامه.





وبحسب المعلومات الميدانية للمركز فإن شجاراً نشب عند حوالي الساعة 13:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2023، بين أفراد من عائلة واحدة في مخيم المغازي في المحافظة الوسطى، تخلله إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل المواطن رمضان محمد جدوع أبو جلال (45 عاماً)، من سكان مخيم المغازي، جراء إصابته بعيارين ناريين أحدهما في الصدر. كما أصيب 9 آخرين من العائلة نفسها.





ووصفت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حالة ثلاثة منهم بالخطيرة.





وفي حادث آخر منفصل، أصيب المواطن (ع.ك) (20 عاماً)، بعيارين ناريين في الأطراف السفلية، في شجار وقع في مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى مساء يوم الإثنين الموافق 24/4/2023، ووصفت المصادر الطبية حالته بالمتوسطة.





وإذ يعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن أسفه لمقتل أبو جلال، واستمرار سقوط ضحايا بسبب انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية، فإنه يحذر من مغبة التهاون مع هذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية قد تطال المجتمع برمته وتهدد أمنه واستقراره، ويدفع المواطنون حياتهم ثمناً لها.





ويعيد المركز التأكيد على مواقفه المبدئية التي تدعو إلى ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من انتشار السلاح الفردي واستشراء ظاهرة أخذ القانون باليد، مؤكداً على أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون.





وطالب الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث، واتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها في المكلفين بإنفاذ القانون وفي معرض انفاذه، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكيه.

رام الله - دنيا الوطنيستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، استمرار سقوط الضحايا جراء انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة في قطاع غزة، والتي كان آخرها مقتل مواطن مساء الثلاثاء الـ 25 نيسان/إبريل الجاري في المحافظة الوسطى.