شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يُعلق على مقتل مواطن في شجار عائلي وسط القطاع

مركز حقوقي يُعلق على مقتل مواطن في شجار عائلي وسط القطاع
مركز الميزان يستنكر استمرار سقوط الضحايا جراء انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة
رام الله - دنيا الوطن
يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، استمرار سقوط الضحايا جراء انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة في قطاع غزة، والتي كان آخرها مقتل مواطن مساء الثلاثاء الـ 25 نيسان/إبريل الجاري في المحافظة الوسطى.

ويطالب المركز في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحد من انتشارها، وأهمية تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان احترامه. 

وبحسب المعلومات الميدانية للمركز فإن شجاراً نشب عند حوالي الساعة 13:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2023، بين أفراد من عائلة واحدة في مخيم المغازي في المحافظة الوسطى، تخلله إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل المواطن رمضان محمد جدوع أبو جلال (45 عاماً)، من سكان مخيم المغازي، جراء إصابته بعيارين ناريين أحدهما في الصدر. كما أصيب 9 آخرين من العائلة نفسها. 

ووصفت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حالة ثلاثة منهم بالخطيرة. 

وفي حادث آخر منفصل، أصيب المواطن (ع.ك) (20 عاماً)، بعيارين ناريين في الأطراف السفلية، في شجار وقع في مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى مساء يوم الإثنين الموافق 24/4/2023، ووصفت المصادر الطبية حالته بالمتوسطة.

وإذ يعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن أسفه لمقتل أبو جلال، واستمرار سقوط ضحايا بسبب انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية، فإنه يحذر من مغبة التهاون مع هذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية قد تطال المجتمع برمته وتهدد أمنه واستقراره، ويدفع المواطنون حياتهم ثمناً لها. 

ويعيد المركز التأكيد على مواقفه المبدئية التي تدعو إلى ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من انتشار السلاح الفردي واستشراء ظاهرة أخذ القانون باليد، مؤكداً على أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون.

وطالب الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث، واتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها في المكلفين بإنفاذ القانون وفي معرض انفاذه، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكيه.

أخبار ذات صلة

بالصور: الحكم المحلي بغزة تجري اختبارات لاختيار المنقذين البحريين

بالصور: الحكم المحلي بغزة تجري اختبارات لاختيار المنقذين البحريين

أثناء محاولتهم الفرار خارج غزة.. المباحث توقف المشتبه بهم بحادث مقتل مواطن بالمغازي

أثناء محاولتهم الفرار خارج غزة.. المباحث توقف المشتبه بهم بحادث مقتل مواطن بالمغازي

مركز حقوقي يُعلق على مقتل مواطن في شجار عائلي وسط القطاع

مركز حقوقي يُعلق على مقتل مواطن في شجار عائلي وسط القطاع

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

الفلسطينيون يدعون لمقاطعة فيلم &quot;مارفل&quot; القادم لتضمنّه بطلة الأبارتهايد الإسرائيلي الخارقة

الفلسطينيون يدعون لمقاطعة فيلم "مارفل" القادم لتضمنّه بطلة الأبارتهايد الإسرائيلي الخارقة

عرنكي: ممارسات إسرائيل ومستوطنيها لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته

عرنكي: ممارسات إسرائيل ومستوطنيها لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته

الإسلامية المسيحية تحذر من تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

الإسلامية المسيحية تحذر من تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

الفلسطينيون يدعون لمقاطعة فيلم &quot;مارفل&quot; القادم لتضمنّه بطلة الأبارتهايد الإسرائيلي الخارقة

الفلسطينيون يدعون لمقاطعة فيلم "مارفل" القادم لتضمنّه بطلة الأبارتهايد الإسرائيلي الخارقة

عرنكي: ممارسات إسرائيل ومستوطنيها لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته

عرنكي: ممارسات إسرائيل ومستوطنيها لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته

الإسلامية المسيحية تحذر من تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

الإسلامية المسيحية تحذر من تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر الخميس

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر الخميس

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يلاحق القاصرين الفلسطينيين

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يلاحق القاصرين الفلسطينيين

بن غفير يؤدي رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي

بن غفير يؤدي رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي

منوعات

منذر رياحنة يوضح كواليس تصوير جعفر العمدة

منذر رياحنة يوضح كواليس تصوير جعفر العمدة

حنان مطاوع: لم أتوقع النجاح الكبير لـ&quot;وعود سخية&quot; بين مسلسلات رمضان

حنان مطاوع: لم أتوقع النجاح الكبير لـ"وعود سخية" بين مسلسلات رمضان

ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محامي يحسم الجدل حول تقديم سعد لمجرد حفلات الفترة المقبلة

محامي يحسم الجدل حول تقديم سعد لمجرد حفلات الفترة المقبلة

مفاجآت شيرين عبد الوهاب لجمهورها في الإمارات

مفاجآت شيرين عبد الوهاب لجمهورها في الإمارات

بطل هاري بوتر يستقبل مولوده الأول من صديقته

بطل هاري بوتر يستقبل مولوده الأول من صديقته

بالصور.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة مثيرة ومُلفتة

بالصور.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة مثيرة ومُلفتة

جميلة عوض تتألق بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها

جميلة عوض تتألق بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها

بالفيديو.. ظهور مُلفت للفنانة شيرين بعد غيابها الأخير

بالفيديو.. ظهور مُلفت للفنانة شيرين بعد غيابها الأخير

سمية الخشاب تقدم نصائح للفتيات بشأن الإنجاب والزواج

سمية الخشاب تقدم نصائح للفتيات بشأن الإنجاب والزواج

عربي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

الجيش السواني: عمر البشير محتجز في المستشفى تحت حراسة قضائية

الجيش السواني: عمر البشير محتجز في المستشفى تحت حراسة قضائية

راشد الغنوشي يعلن مقاطعته جلسات استجوابه

راشد الغنوشي يعلن مقاطعته جلسات استجوابه

إيران تعلن استئناف التبادل التجاري مع السعودية

إيران تعلن استئناف التبادل التجاري مع السعودية