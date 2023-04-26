شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاربعاء، بأن الاسير خضر عدنان (44 عاماً) من بلدة عرابة/جنين، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم81 على التوالي، وذلك رفضاً لاعتقاله. كما ويواصل الاسير مجد عمارنة (51 عاماً) من بلدة يعبد/ جنين إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي علماً بأنه ضرير ويعاني من عدة مشاكل صحية.

وحذرت الهيئة من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسير عدنان، والذي يزداد يوماً بعد يوم، فهو يعاني من فقدان للوعي والوزن، وهزال شديد، ويتقيأ بشكل متكرر، في حين تتعمد ادارة السجن الى عدم وضعه بمستشفى (مدني)، وفي كل مرة  يتم نقله للمستشفى يتم اعادته  بحجة  رفضه تناول المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية.

يشار الى أن الأسير عدنان، معتقل منذ الخامس من شباط الماضي، وكان أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، ولاحقاً وجهت سلطات الاحتلال لائحة (اتهام) بحقه، ورفض عدنان جميع ما ورد فيها، وهذا ليس الاعتقال الأول له حيث تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال  ما يقارب الثماني سنوات، كانت غالبيتها رهن الاعتقال الإداري.

أما بالنسبة للأسير مجد عمارنة فقد اعتقلته قوات الاحتلال في 21 شباط 2022، وقد صدر بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، الأمر الأول والثاني مدتهما 6 شهور، فيما صدر بحقّه أمر ثالث في شهر آذار المنصرم لمدة أربعة شهور، وبذلك يكون قد أمضى في الاعتقال الحالي 14 شهرًا، علمًا أنّه أسير سابق أمضى نحو تسع سنوات جلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

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