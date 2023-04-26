الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطنأشاد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حاتم عبد القادر بمبادرة العشائر الفلسطينية لانهاء الانقسام وما تضمنته من قواسم مشتركة يجمع عليها الشعب الفلسطيني.وأعلن عبد القادر في بيان صحفي دعم الهيئة الإسلامية المسيحية لهذه المبادرة وما تمثله من جهد وطني لاستعادة الوحدة الوطنية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.وقال إن ما تتعرض له مدينة القدس من تهويد وانتهاكات للمقدسات، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم يومية وبوتيرة متسارعة بحق الشعب الفلسطيني، يجب أن يشكل حافزاً قوياً لدى حركتي فتح وحماس في تحمل مسؤولياتها وطي صفحة الانقسام وتوحيد الجهود من أجل درء المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني ومشروعة الوطني.وأكد عبد القادر أن استمرار الانقسام استنزاف لقوة ومناعة الشعب الفلسطيني ويهدد بتقويض مشروعه الوطني وزيادة السيطرة والتغول الإسرائيلي على جميع المكونات الفلسطينية أرضاً وشعباً ومقدسات، وأن لا سبيل لوقف هذا التدهور إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لوحدته الوطنية القادرة على بلورة حالة جديدة من الصراع تستطيع مواجهة الاحتلال.ودعا كافة القوى الحريصة على وحدة الشعب الفلسطيني إلى دعم واسناد هذه المبادرة على قاعدة ما تم إنجازه مؤخراً في حوار الجزائر.