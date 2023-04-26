شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يلاحق القاصرين الفلسطينيين

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يلاحق القاصرين الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الأخير من سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، والتي طالت كافة الفئات بما فيها القاصرين.

وقال مركز فلسطين: إن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية والتي لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، حيث يخضع للاعتقال الإداري حالياً ثمانية من القاصرين.  

وأشار مركز فلسطين إلى أن محكمة عوفر العسكرية أصدرت اليوم الأربعاء قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور بحق الطالب في الثانوية العامة يحيى محمد الريماوي 17 عاماً من بيت ريما غرب رام الله، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في السابع عشر من نيسان الجاري بعد مداهمة منزل عائلته.

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر: إن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام العديد من القرارات الإدارية بحق قاصرين منهم من صدرت بحقه أوامر إدارة جديدة وآخرين تم التجديد لهم لفترات أخرى تمتد ما بين 3 شهور إلى 6 شهور، وبعض القاصرين تجاوزا سن الطفولة وهم خلف القضبان.

وبين الأشقر أن محاكم الاحتلال كانت حولت قبل أسبوع الفتى الأسير قاسم محمد حوامدة من الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وتم نقله إلى قسم الأشبال بسجن عوفر ، كذلك كانت حولت الفتى الأسير جمال محمد عادي 17 عاماً من بلدة بيت أمر شمال الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استخدام إجراء الإعتقال الإداري، فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال النساء والأطفال والمرضى.

أخبار ذات صلة

بالصور: الحكم المحلي بغزة تجري اختبارات لاختيار المنقذين البحريين

بالصور: الحكم المحلي بغزة تجري اختبارات لاختيار المنقذين البحريين

أثناء محاولتهم الفرار خارج غزة.. المباحث توقف المشتبه بهم بحادث مقتل مواطن بالمغازي

أثناء محاولتهم الفرار خارج غزة.. المباحث توقف المشتبه بهم بحادث مقتل مواطن بالمغازي

مركز حقوقي يُعلق على مقتل مواطن في شجار عائلي وسط القطاع

مركز حقوقي يُعلق على مقتل مواطن في شجار عائلي وسط القطاع

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

الفلسطينيون يدعون لمقاطعة فيلم &quot;مارفل&quot; القادم لتضمنّه بطلة الأبارتهايد الإسرائيلي الخارقة

الفلسطينيون يدعون لمقاطعة فيلم "مارفل" القادم لتضمنّه بطلة الأبارتهايد الإسرائيلي الخارقة

عرنكي: ممارسات إسرائيل ومستوطنيها لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته

عرنكي: ممارسات إسرائيل ومستوطنيها لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته

الإسلامية المسيحية تحذر من تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

الإسلامية المسيحية تحذر من تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام عدنان وعمارنة

الفلسطينيون يدعون لمقاطعة فيلم &quot;مارفل&quot; القادم لتضمنّه بطلة الأبارتهايد الإسرائيلي الخارقة

الفلسطينيون يدعون لمقاطعة فيلم "مارفل" القادم لتضمنّه بطلة الأبارتهايد الإسرائيلي الخارقة

عرنكي: ممارسات إسرائيل ومستوطنيها لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته

عرنكي: ممارسات إسرائيل ومستوطنيها لن تكسر إرادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته

الإسلامية المسيحية تحذر من تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

الإسلامية المسيحية تحذر من تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

الهيئة الأسلامية المسيحية لنصرة القدس تعلن دعمها لمبادرة العشائر لإنهاء الانقسام

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر الخميس

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر الخميس

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يلاحق القاصرين الفلسطينيين

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يلاحق القاصرين الفلسطينيين

بن غفير يؤدي رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي

بن غفير يؤدي رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي

منوعات

منذر رياحنة يوضح كواليس تصوير جعفر العمدة

منذر رياحنة يوضح كواليس تصوير جعفر العمدة

حنان مطاوع: لم أتوقع النجاح الكبير لـ&quot;وعود سخية&quot; بين مسلسلات رمضان

حنان مطاوع: لم أتوقع النجاح الكبير لـ"وعود سخية" بين مسلسلات رمضان

ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محامي يحسم الجدل حول تقديم سعد لمجرد حفلات الفترة المقبلة

محامي يحسم الجدل حول تقديم سعد لمجرد حفلات الفترة المقبلة

مفاجآت شيرين عبد الوهاب لجمهورها في الإمارات

مفاجآت شيرين عبد الوهاب لجمهورها في الإمارات

بطل هاري بوتر يستقبل مولوده الأول من صديقته

بطل هاري بوتر يستقبل مولوده الأول من صديقته

بالصور.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة مثيرة ومُلفتة

بالصور.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة مثيرة ومُلفتة

جميلة عوض تتألق بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها

جميلة عوض تتألق بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها

بالفيديو.. ظهور مُلفت للفنانة شيرين بعد غيابها الأخير

بالفيديو.. ظهور مُلفت للفنانة شيرين بعد غيابها الأخير

سمية الخشاب تقدم نصائح للفتيات بشأن الإنجاب والزواج

سمية الخشاب تقدم نصائح للفتيات بشأن الإنجاب والزواج

عربي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

الجيش السواني: عمر البشير محتجز في المستشفى تحت حراسة قضائية

الجيش السواني: عمر البشير محتجز في المستشفى تحت حراسة قضائية

راشد الغنوشي يعلن مقاطعته جلسات استجوابه

راشد الغنوشي يعلن مقاطعته جلسات استجوابه

إيران تعلن استئناف التبادل التجاري مع السعودية

إيران تعلن استئناف التبادل التجاري مع السعودية