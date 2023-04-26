موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

رام الله - دنيا الوطنأكدت الحكومة المصرية على قرار العودة لتطبيق العمل بالتوقيت الصيفي من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة للأمام، بعد وقف العمل به منذ عام 2016.وأوضحت الحكومة المصرية، أنه سيجري تطبيق تغيير التوقيت الصيفي في مصر، يوم الجمعة المقبل 28 أبريل الجاري.ووفقًا لنص المادة الأولى من قانون تغيير التوقيت الصيفي، جاء فيه ما يلي: "اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر كل سنة ميلادية، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة".وكان مجلس النواب المصري وافق على القانون الذي تقدمت به الحكومة مؤخرًا، بشأن العمل بالتوقيت الصيفي، إذ يجري تقديم الوقت لمدة ساعة، وذلك عقب نشر الجريدة الرسمية، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 34 لسنة 2023، بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي 2023 لمسايرة المتغيرات ومراعاة الأوضاع الراهنة.