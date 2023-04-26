قيادي بحماس: المقاومة في الضفة وغزة والخارج تقف خلف شعبنا

رام الله - دنيا الوطندعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، أبناء شعبنا إلى المزيد من الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لمواجهة مخاطر الاحتلال والمستوطنين.وأشار رئيس مكتب شؤون القدس بحماس ناصر الدين إلى أن الاحتلال والمستوطنين يواصلون عدوانهم على الأقصى والمقدسيين، ويستهدف هذه الأيام مصلى باب الرحمة بهدف السيطرة عليه وفرض التقسيم المكاني عليه.وحث أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل على مواصلة حماية الأقصى، عبر تكثيف شد الرحال إليه ومواصلة السعي إلى أداء صلاة الفجر العظيم فيه.وذكر أن هناك تصاعد في اقتحامات المستوطنين للأقصى، إلى جانب عنصرية الاحتلال عبر اعتداءاته المتكررة على المصلين والمرابطين، مشيداً في الوقت ذاته ببسالة المرابطين والمرابطات الذين يواصلون التصدي لاعتداءات الاحتلال في الأقصى وكذلك في المسجد الإبراهيمي بالخليل.وقال ناصر الدين إن المرابطين في الأقصى مرغوا أنف الاحتلال، عندما فرضوا الاعتكاف ومنعوا الاقتحامات في العشر الأواخر من شهر رمضان، منوهاً إلى أن المقاومة في الضفة وغزة والخارج تقف خلف شعبنا ومقدساته.