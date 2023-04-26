غزة: الشرطة تصدر تصريحاً بشأن الحفلات في الأماكن العامة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، موعد بدء سريان قرار منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة.وقالت قيادة الشرطة: إنه " قررت منع إقامة الحفلات في الأماكن العامة والشوارع تزامناً مع قرب عقد الامتحانات، ومنع مكبرات الصوت وكل مصادر الإزعاج، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 10 مايو 2023، وحتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة".وأوضحت الشرطة في تصريح صحفي لها أن ذلك يأتي "حرصاً على توفير الأجواء المناسبة وحفاظاً على حالة الهدوء والطمأنينة لطلبة الثانوية العامة".وأكدت أنها: "ستتابع تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".