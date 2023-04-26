شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح الخميس

آلية السفر عبر معبر رفح الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.

وقالت الهيئة، إن السفر غداً سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/16) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما دعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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