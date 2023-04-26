شؤون فلسطينية

الغرفة التجارية ووزارة المالية بغزة تبحثان تنشيط الحركة التجارية عبر معبر رفح

الغرفة التجارية ووزارة المالية بغزة تبحثان تنشيط الحركة التجارية عبر معبر رفح
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحثت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة اليوم الأربعاء، تنشيط الحركة التجارية وتعزيز النشاط التجاري عبر معبر رفح جنوب القطاع، وذلك خلال لقائها وكيل وزارة المالية عوني الباشا.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ايمان عواد، وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق صلاح الدين المقادمة، وعضو مجلس الإدارة ومنسق اللجنة الاقتصادية رياض السوافيري، ومدير عام وزارة المالية محمود مهاني.

وأكدت عواد على أهمية تعزيز النشاط التجاري عبر معبر رفح أحد المنافذ التجارية في قطاع غزة، من خلال العمل على تسهيل حركة تنقل التجار والبضائع وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل وزارة المالية للتجار وتسريع الإجراءات المطلوبة على المعبر، لافته إلى استعداد الغرفة التجارية للعمل المشترك مع كافة الأطراف الحكومية من أجل ضمان تسهيل تنقل التجار والبضائع على المعابر.

بدوره، طالب المقادمة وزارة المالية بضرورة العمل على زيادة المدة الزمنية لخلوات الطرف لاسيما للشركات الملتزمة، وإعادة حماية الوكالات التجارية، إلى جانب التوصل لتوافق مع شركات النقل المصرية من أجل دخول الكونتينر بشكل كامل وعدم تفريغ البضائع في الموانئ المصرية لضمان وصولها بشكل سليم.

من جانبه، أشار السوافيري إلى ضرورة العمل على تخفيض قيمة النقل مع شركة أبناء سيناء، والمطالبة بالسماح لدخول ألعاب الأطفال ومواد التنظيف الممنوعة من الجانب المصري.

أما وكيل  وزارة الملية عوني الباشا فأكد استعداده للتعاون التام والعمل المشترك من أجل تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية، إلى جانب رفع كافة المطالب لجهات الاختصاص من أجل العمل عليها وتقديم الحلول المناسبة لها.

وتم خلال اللقاء التوافق على تنظيم زيارات مشتركة بين الغرفة التجارية ووزارة المالية لمعابر قطاع غزة من أجل متابعة كافة الإجراءات والمعيقات التي تواجه التجار على المعابر وإيجاد الحلول المناسبة لها.

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