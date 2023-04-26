شؤون فلسطينية

بن غفير يؤدي رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي

بن غفير يؤدي رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أدى الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء، رقصات تلمودية داخل باحات المسجد الإبراهيمي في محافظة الخليل.

وظهر بن غفير في مقطع فيديو، برفقة عدد من المستوطنين أثناء تأديتهم رقصات تلمودية وطقوس يهودية داخل المسجد الإبراهيمي.

ويواصل المستوطنون تدنيسهم للمسجد الإبراهيم، إلى جانب رفع الأعلام الإسرائيلية فوق سطحه وجدرانه، في ذكرى ما يسمونه "عيد الاستقلال".

وأقام المستوطنون احتفالاتهم داخل المسجد الإبراهيمي، ضمن اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية والقدس.

وأطلق المستوطنون المفرقعات النارية وواصلوا تدنيسهم المسجد، في استفزاز صريح لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، وضمن السياسة التهويدية لحكومة الاحتلال المتطرفة.

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