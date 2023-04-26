التربية تنهي التحضيرات لإطلاق الموسم الثالث من "استكشاف العلوم" السبت المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، استكمال التحضيرات والاستعدادات لإطلاق الموسم الثالث من برنامج "استكشاف العلوم" مساء السبت المقبل 29/4/2023.ويستضيف البرنامج، الذي تُنظمه الوزارة بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، في حلقته الأولى أ.د. أحمد السلايمة المحاضر في قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأردنية، إذ تتناول محاضرته الطلب العالمي على الطاقة والطاقة المتجددة وعن التحديات والفرص الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة.وبينت الوزارة أن هذا البرنامج عبارة عن سلسلة من محاضرات افتراضية مبسطة يلقيها أكاديميون وباحثون من الشتات حول موضوعات علمية منوعة؛ تهدف إلى إذكاء اهتمام الطلبة بحقول العلوم والتكنولوجيا المختلفة، وتثير لدى طلبة المدارس الفضول والشغف وتنمي لديهم مهارات محاورة العلماء والباحثين ومناقشتهم في الأفكار والتجارب الخاصة بهم.يذكر أن الموسمين السابقين من البرنامج حققا نجاحاً لافتاً؛ حيث كشف هذا البرنامج عن رغبة جادة لدى طلبة المدارس في التعرف إلى تجارب علمية وقامات بحثية من الوطن والشتات، والاستفادة من الأطروحات والأفكار الغنية التي تضمنتها اللقاءات.