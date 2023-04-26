النيابة تُباشِر التحقيق في واقعة مقتل المواطن أبو جلال بالمغازي

رام الله - دنيا الوطنباشرت نيابة الوسطى الجزئية، وبإشراف مباشر من النائب العام المستشار محمد النحال، إجراءات التحقيق في واقعة مقتل المواطن رمضان أبو جلال (45 عاما)، سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والذي لقي مصرعه إثر مشاجرة بين أفراد العائلة، نتج عنها عدة إصابات مُتفاوِتة.وحضر النائب العام، برفقة مدير نيابة الوسطى الجزئية المستشار ياسر المدهون، وعضو النيابة المختص، وبحضور الأدلة الجنائية والمباحث العامة ومكتب تحقيق شرطة المعسكرات الوسطى، إلى مسرح الجريمة، حيث تم مباشرة سير التحقيقات، وتدوين أقوال شهود الواقعة، وضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة.كما تم عرض جثة المواطن على دائرة الطب الشرعي؛ لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية؛ في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وصَون دماء وأعراض المجتمع الفلسطيني.