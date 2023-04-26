الخليل: الشرطة تضبط سلاحاً نارياً استخدم بجرائم إطلاق نار ببلدة بيت أمر

رام الله - دنيا الوطنضبطت المباحث العامة اليوم سلاحاً نارياً استخدم بجرائم اطلاق نار ببلدة بيت أمر وقبضت على أحد المطلوبين المشتبه فيهم بارتكابهم جرائم إطلاق نار وقعت خلال مشاجرات في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن هذا المطلوب والذي تم القبض عليه قد شارك في عدة مشاجرات وقعت في بلدة بيت أمر خلال الفترة الماضية مستخدما سلاحاً نارياً.وأضاف ارزيقات بأنه وخلال عمليات البحث والتحري التي قامت بها المباحث العامة فقد تم القبض على هذا المطلوب وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم.وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الاصول.